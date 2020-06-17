Bakan Akar operasyondaki komandolara seslendi: Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz

Milli Savunma Bakanlığı’nın Irak kuzeyinde 15 Haziran gecesi başlattığı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Terörist unsurları etkisiz hale getirmek için gerçekleştirilen operasyonda barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler de imha edildi.

Teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a Türk Silahlı Kuvvetleri’nce hava harekatı düzenlendi.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Haftanin'de teröristlerin inlerine girmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyondaki komandolara seslenerek, “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

BELİRLENEN HEDEFLERE TEK TEK GİRİLMEYE BAŞLANDI

Verilen emrin ardından başlatılan operasyon kapsamında ilk olarak tüm harekât alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlandı.

Yerli üretim Fırtına Obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu.

Taciz, mania ve hazırlık atışlarını hava harekâtı takip etti. SİHA'ların yanı sıra F-16'ların da destek verdiği harekâtta, Atak helikopterleri de görev alarak hedefleri ateş altına aldı.

Yapılan atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından hava hücum harekâtına geçildi. Belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekâtı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Helikopterlerin başarıyla yaptığı hava hücum harekâtı sonrasında komandolar belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR

Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu gece boyunca takip etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nde brifing alan Bakan Akar ve Komutanların talimatlarının ardından harekât başladı. Bakan Akar ve Komutanlar operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare etti. Bakan Akar ve Komutanlar zaman zaman video konferans yöntemi ile bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek talimat verdi.

OPERASYON BİRLİKLERİNİN KOMUTANLARINA SESLENDİ

Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden hitap eden Millî Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

* Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz.

* Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz.

* Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi sabahın ilk ışıklarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden ayrıldı.