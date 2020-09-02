Bakan Akar yeni ‘Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını F-16 uçuşu ile gerçekleştirdi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.

Bakan Akar ve Komutanların ‘2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'nin yapıldığı alanda yerlerini almalarının ardından dualar okundu, her uçuş eğitim yılı öncesi geleneksel olarak gerçekleştirilen kurban kesimi yapıldı.

“ÇOK KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Törende konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milleti için yapması gereken her görevi yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini, görev sancağını daha da yukarı taşıyacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Çok hassas, kritik bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor, diğer hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için karada, denizde ve havada yapmamız gereken ne varsa onları yerine getiriyoruz.

*83 milyonun güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bu cennet vatanımızın karada, denizde, havada korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden çalışmamız lazım.

*Şu anda dahi semalarımızda, mavi vatanımızda ve karada hem yurt içinde hem sınır ötesinde arkadaşlarımız görevlerine başarıyla devam ediyor.

“EN KÜÇÜK İHLALE İZİN VERİLMEYECEK”

“Bu coğrafyada var olabilmek için mücadele etmemiz şart” diyen Akar, şöyle devam etti:

*Hiçbir şekilde mücadeleyi bırakamayız ya da yavaşlatamayız. Aksi halde yaşama şansı vermeyeceklerini bilin. Onun için hepimizin çok çalışması lazım.

*Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde mücadelemizi gece-gündüz demeden sürdürüyoruz.

*Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde görevinin, başında bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz.