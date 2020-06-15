Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 1 Ağustos’ta başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan, açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

* Bugün samimi bir ortamda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İki komşu ve kardeş ülke arasında bunun gerçekleşmesi çok anlamlı.

* Pandemi sürecinden gösterdiğimiz dayanışmayı bundan sonraki süreçte ticaretimizin artması, var olan lojistik konuların halledilmesi, gelecek hedeflere birlikte yürümemiz bakımından devam ettirmemiz gerekiyor.

* Özellikle sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık. Ama yolcular için hem havayolu hem sınırdan geçişler için çalışmaya devam edeceğiz.

* Uçuşların 1 Ağustos itibarıyla da açılması planlanıyor bir aksilik olmazsa.

”İRAN’A YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ”

İran'ın istikrarı ve huzurunu önemsediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Esasen şu pandemi bize bir şey öğretti ki bugün her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacı var dünyanın.

* Dolayısıyla tek taraflı adımları ve yaptırımlar yerine birlikte çalışma, hoşgörü kültürünü ön plana çıkara dayanışmayı arttırmamız gerekiyor. Pandemi sonrasında bu ihtiyaç daha çok ortaya çıkacaktır.

Cevat Zarif ise ”Birkaç gün önce ticari yollar açıldı. Enerji ve doğal gaz konusu üzerine konuştuk. Türkiye'nin çabalarıyla bu ayın sonuna kadar İran'ın doğal gazının akışı Türkiye'ye yeniden başlayacak. Yaz aylarında Türk halkı ve sanayi İran doğal gazını kullanabilecek” dedi.

RUSYA İLE LİBYA GÖRÜŞMESİ NEDEN ERTELENDİ?

Bakan Çavuşoğlu Rus heyetinin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin olarak da şöyle konuştu:

* Temel prensipler konusunda görüş ayrılığımız yok. Hafter kaybetmeye başlayınca ülke egemenliğine el koydum dedi. Libya'da kalıcı bir süreç için Rusya ile tekrar konuşmalı ve ortak bir belgeyi açıklamalıyız. Dün Lavrov ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Libya görüşmesinin ertelenmesinin başka yere çekilmesine gerek yok.

* Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık ama kriz yok. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık.