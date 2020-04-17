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Bakan Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede ‘Ortak Bildiri’ kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.

20:55 -
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Bakan Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede ‘Ortak Bildiri’ kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19’la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu’nun 5’inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri’yi kabul ettik” dedi.

Corona virüsü salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı. DHA

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