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Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşmeler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Sozcu.com.tr
20:17 -
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Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşmeler!

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Pedersen ile kararlılıkla sürdürdüğümüz Bahar Kalkanı Harekatı konusunda bilgi paylaştık” dedi.

ÇAVUŞOĞLU, MEVKİDAŞLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile de görüştü.

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Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu NATO rejim Suriye Twitter
Son güncelleme: 21:31 02.03.2020
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