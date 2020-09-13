Bakan Dönmez duyurdu! Kanuni, Karadeniz’de sondaja başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Geri sayım başladı” diyen Dönmez, “Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz’de sondajlarına başlayacak ve Fatih’in gücüne güç katacak” ifadesini kullandı.

KARADENİZ’DE DOĞALGAZ BULUNMUŞTU

Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz’da Karadeniz’de sondaj çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar sonrasında Türkiye, Karadeniz’de Tuna1 adı verilen bölgede doğalgaz bulunduğunu resmen duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı duyuruda 320 milyar metreküp doğalgazın bulunduğu alana Sakarya Havzası adının verildiğini ifade etmişti.