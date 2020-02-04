Bakan Ersoy’dan Corona virüsü ve Çin açıklaması!

Bakan Ersoy, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Ersoy, Corona virüsünün turizme etkisinin ne yönde olacağının sorulması üzerine şunları söyledi:
* 550 bin gibi bir öngörümüz vardı, Çin’den bu yıl turist sayısıyla alakalı.
* THY, uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu. Birkaç hafta içinde netleşir.
* 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. 58 milyon beklentimiz var. Bu sebeple 550 bin çok sıkıntılı değil.
* İçinde bulunduğumuz coğrafyada her zaman karşımıza sürprizler çıkabiliyor.
* Sektörü dayanaklı hale getirmek önemli olan.
* Şimdi krizden etkilenmeyen diğer pazarlara daha çok tanıtım yaparak daha çok yolcu edinerek aradaki farkı kapatacağız.
* İlerleyen aylarda farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz.
* Bunun önlemini aldık, uygulamasını yapacağız.
* Baş edemeyeceğimiz bir durum görmüyorum. DHA