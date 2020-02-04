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Bakan Ersoy’dan Corona virüsü ve Çin açıklaması!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Corona virüsü konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "550 bin gibi bir öngörümüz vardı, Çin'den bu yıl turist sayısıyla alakalı. 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. 58 milyon beklentimiz var. Bu sebeple 550 bin çok sıkıntılı değil. Şimdi krizden etkilenmeyen diğer pazarlara daha çok tanıtım yaparak daha çok yolcu edinerek aradaki farkı kapatacağız. İlerleyen aylarda farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz" dedi.

20:41 -
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Bakan Ersoy’dan Corona virüsü ve Çin açıklaması!

Bakan Ersoy, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, Corona virüsünün turizme etkisinin ne yönde olacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

* 550 bin gibi bir öngörümüz vardı, Çin’den bu yıl turist sayısıyla alakalı.

* THY, uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu. Birkaç hafta içinde netleşir.

* 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. 58 milyon beklentimiz var. Bu sebeple 550 bin çok sıkıntılı değil.

* İçinde bulunduğumuz coğrafyada her zaman karşımıza sürprizler çıkabiliyor.

* Sektörü dayanaklı hale getirmek önemli olan.

* Şimdi krizden etkilenmeyen diğer pazarlara daha çok tanıtım yaparak daha çok yolcu edinerek aradaki farkı kapatacağız.

* İlerleyen aylarda farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz.

* Bunun önlemini aldık, uygulamasını yapacağız.

* Baş edemeyeceğimiz bir durum görmüyorum. DHA

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