Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi açıklaması

İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi törenle açıldı. Açılış Törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı. Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlayacağını açıklayan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

İÇERİK DE DEĞİŞECEK

* Galata Kulesine çıktığınızda İstanbul’un bütün cazibe merkezlerine hakim noktalarda biri. Biz Galata Kulesi’nde bu hafta itibariyle projeyi tamamladık. Haziran sonuna kadar restorasyon ihalesini tamamlıyoruz. Çok hızlı şekilde 15 Eylül tarihinde hizmete alacağız.

* Galata Kulesi’nin içeriği de değişiyor. İçinde kafeterya, restoran, mutfaklar, ofisler bulunuyor. Galata Kulesi’nin özü ile bağdaşmayan bütün aktivite alanlarını dışarıya çıkarıyoruz.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

* Kuleden gözlemlediğiniz bütün cazibe noktalarını içeride bütün detaylarını göreceğiniz, teknolojinin ağırlıklı kullanıldığı bir müze haline getireceğiz. Galata Kulesi, cazibesiyle Galataport’tan turistleri yukarı çekecek.

* Galata kulesine havadan bakarsınız doğal bir dairesi vardır. Ortasına aykırı bir bina var. Onunla ilgili hukuki süreci başlattık. Meydanda gerekli kamulaştırmaları yapıp meydanı eski özelliğine döndüreceğiz. Orası bir kültür meydanı haline gelecek. (İHA)