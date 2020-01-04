Adalet Bakanı Sözcü davası için Yargıtay’ı işaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

Sözcü’ye yönelik akılalmaz yargı kararı ile ilgili konuşan Bakan Gül Yargıtay sürecine dikkat çekti ve şunları söyledi;

*Yürüyen bir davayla ilgili bizim bir söz söylememiz doğru olmaz. Yargıtay süreci de var. Bu tür davalara, birinci yargı paketiyle Yargıtay yolu açıldı. Türkiye’de bir sürü mahkeme var. Ama Yargıtay bir tane. Yargıtay, yargıya güveni de artırıyor. Bu tür meselelerde daha fazla özgürlük anlamında, hukuk istikrarı anlamında buna yönelik imkanlar açılmıştır. Onun ötesinde tüm yargılamalarda milletin beklentisi delillere göre adil bir karar verilmesi ve kamuoyunun tatmin edecek şekilde ikna edilmesi.

EKREM YETER TARTIŞMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den beraat etmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamalarına ilişkin, “Savcı ihsası reyde bulundu eleştirisi teknik olarak doğru değil” dedi.

Gündemdeki konulara da yanıt veren Bakan Gül şunları söyledi:

*Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir mevzi olarak gören hiçbir yapıya izin verilemez. Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı.

*Nissan’ın eski Ceo’su Carlos Ghosn’un kaçışı ile ilgili Türkiye’de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor.

Afla ilgili son durum nedir?

*Konuyla ilgli hem MHP’den hem de AKP’den açıklamalar yapıldı. Şu an Meclis kapalı. Bu konu da takdir Meclis’in. Meclis kanun çıkarırsa biz de bu konuda yaptığımız çalışmaları paylaşırız.