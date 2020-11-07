Bakan Koca sosyal mesafeyi unuttu, 10 kişiyle asansöre bindi

Artan corona virüsü vakalarının ardından sosyal medya hesabından sık sık fiziksel mesafenin olmadığı fotoğrafları paylaşan ve vatandaşları kurallara uymaya çağıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tartışma yaratacak bir görüntüye imza attı.

Bakan Koca, dün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi’ni ziyareti esnasında asansöre yanındaki kalabalık grupla birlikte bindi. Sosyal mesafenin kalmadığı asansöre binme görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Bakan Koca, eleştirilerin hedefi oldu.

“HASTALIK YAYILIYOR” DİYE UYARMIŞTI

Dün İstanbul Beyoğlu’nda çekilen ve insan kalabalığını gösteren iki kareyi paylaşan Koca, ‘hastalık yayılıyor’ uyarısında bulunmuştu.

Bakan Koca akşam saatlerinde ise 6 Kasım’a ait corona verilerini açıklarken yine sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlatmış paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: “Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun”