Bakan Koca açıkladı: 3 kişi hastaneye sevk edildi

Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı’nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. 60 kişinin gözlem altında tutulduğu çadırları gezen Bakan Koca alınan önlemleri hatırlattı.

GÖZLEM SÜRECİNİ ANLATTI

Gözlem süreci ve sahra hastaneleri ile ilgili bilgi veren Bakan Koca şunları ifade etti:

* Öncelikle vatandaşımızın burada sağlık taramalarını yapıp soğuk algınlığı belirtisi olan hastayı hastane ortamında karantina altına almaya, Kum ve Meşhed’den geçen veya buralarla ilgili geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük izolasyon ve gözleme almaya, bunun dışında sağlıklı olan kişilerle ilgili de özellikle 24 ya da 48 saat gibi süreyle takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra gerektiğinde bilim kurulu önerisiyle ev ortamında da sağlık personelinin yakın takibi şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz.

18 KİŞİ ŞÜPHELİ DURUMDA

Şu an Gürbulak Sınır Kapısı’ndaki sahra hastanesinde 60 kişinin bulunduğunu, bunlardan soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini aktaran Koca, Meşhed ve Kum kentlerinden geçen 10 kişinin ise ayrı ünitede tutulduğunu söyledi.

Bakan Koca şüpheli olarak tespit edilen 18 kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne alındığını, bunların hiçbirinde 38’i geçen ateş bulgusu olmadığını belirtti.

SINIRDA 80 KİŞİ BEKLİYOR

Gürbulak Sınır Kapısı’nda kurulan sahra hastanesinde 27 görevli ve 24 ambulansın bulunduğu bilgisini veren Bakan Koca, akşam saatlerine kadar gözlem altına alınacakların sayısının 120-130 olabileceğini kaydetti.

Sahra hastanesinin kapasitesinin artırılabileceğini da kaydeden Koca, sınır dışında 80 kişiye yakın vatandaşın bulunduğunu kaydetti. (DHA)