Bakan Koca acil durum hastanesinden bu fotoğrafı paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihinde açılışı gerçekleştirilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nden bir hastanın fotoğrafını paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafın güncel olduğunu belirten Koca, “Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir” dedi.

Bakan Koca’nın paylaştığı fotoğrafta corona virüsü hastasının koruyucu elbiseli sağlık çalışanları tarafından karantinaya alındığı görülüyor.

HASTANE BİN 8 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP

Covid-19 pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle, diğer hastanelerin yükünün hafifletilmesi hedeflenmişti.

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam bin 8 yatak kapasitesine sahip. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.

Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet veriyor. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.