Bakan Koca alıntılayıp paylaştı: “Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza’nın açıklamasını alıntılayan Koca’nın paylaşımı şöyle:

* Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere’de 14,1. İtalya’da 14,3. Fransa’da 15,5. ABD’de ise 5,9.

ÖNEMLİ UYARI

Koca’nın bir önceki tweetinde ise önemli bir uyarı yer aldı. Koca’nın mesajı şöyle:

* Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım.

* Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir.

* Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.