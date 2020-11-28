Bakan Koca başkanlığında İstanbul’da corona virüsü toplantısı yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından kentte corona virüsü salgınıyla ilgili toplantı yapıldığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlık ettiği değerlendirme toplantısına bakan yardımcıları, başkanlar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve başhekimlerin katıldığı aktarıldı.
BAKAN KOCA ACİL DURUM HASTANELERİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Koca, sosyal medya hesabından İstanbul’da Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanelerini ziyaret ettiğini duyurdu.
Koca, paylaşımında hastanelerin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini ifade ederek “Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor” dedi.