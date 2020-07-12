Bakan Koca: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor!

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları corona virüsü konusunda uyardı. Sosyal medya hesabından “Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor” yazılı fotoğraflar paylaşan Koca, “Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” dedi.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
* Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor.
* Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım.
* Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim.