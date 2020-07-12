Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından virüsün bugün yakaladığı fırsatların tabloya ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirtti. Bakan Koca, "Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor" yazılı fotoğraflar da paylaştı.

20:46 -
Haberler Gündem
Bakan Koca: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor!

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları corona virüsü konusunda uyardı. Sosyal medya hesabından “Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor” yazılı fotoğraflar paylaşan Koca, “Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” dedi.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor.

* Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım.

* Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim.

İLGİLİ HABERBakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 12 Temmuz tablosu...Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 12 Temmuz tablosu...
Ankara Corona Gaziantep istanbul Konya Sağlık Sağlık Bakanı Şanlıurfa sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 21:22 12.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more