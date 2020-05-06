Bakan Koca “Çok erken” demişti! İstiklal Caddesi bugün de görüntülendi

Dün İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi’nde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulunmuştu.

Bakan Koca, dünkü açıklamasında şunları söylemişti:

* İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi.

* Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken.

* Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli.

* Evde kalmaya çalışalım.

* Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.

İSTİKLAL CADDESİ BUGÜN DE GÖRÜNTÜLENDİ

Yapılan uyarıların ardından İstiklal Caddesi, bugün de görüntülendi.

Polis ekipleri cadde üzerinde anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İstiklal Caddesi’nde maskesiz dolaşanlara da cezai işlem uygulanırken cadde havadan da görüntülendi. DHA