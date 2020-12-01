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Bakan Koca corona aşısı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu ay içerisinde 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Bakan Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 17:04, 01/12/2020
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Bakan Koca corona aşısı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, 11 Aralık'tan sonra aşı uygulamalarının başlayacağını söyledi.

Aşılamaya sağlık çalışanlarından başlanacağını ifade eden Bakan Koca, Bilim Kurulu’nun aşının kimlere uygulanacağı yönünde bir strateji uyguladığını söyledi.

Yerli aşıya ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Sağlık Bakanı, “Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli aşının da inaktif olduğunu dile getiren Koca, maliyeti açısında daha yüksek olan inaktif aşının güvenilirliğinin de daha fazla olduğunu vurguladı.

Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı TBMM
Yayınlanma Tarihi:16:37,
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