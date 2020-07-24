Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca COVİD-19 tarama sonuçlarını açıkladı…. Her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" ifadelerini kullandı. Koca İstambul'da aynı oranın 2.9 olduğunu da kaydetti.

10:35 -
Haberler Gündem
Bakan Koca COVİD-19 tarama sonuçlarını açıkladı…. Her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüsüyle ilgili kritik verileri açıkladı. Koca’nın uyarıları şöyle:

* Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

* Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46’sı İstanbul’da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

* Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul’da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

Ayrıntılar geliyor…

Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Twitter
Son güncelleme: 11:02 24.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more