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Bakan Koca ‘Risk altındasınız’ dedi ve uyardı!

Ayakta 26 yolcunun gittiği minibüsün görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız" dedi.

23:50 -
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İstanbul Esenyurt’ta corona virüsü salgınını umursamadan, kurallara aykırı biçimde yolcu taşıyan minibüs görenleri hayrete düşürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı araçtan 42 yolcu çıktı.

Ayakta 26 yolcunun gittiği minibüsün görüntüsünü paylaşan Bakan Koca, vatandaşları uyardı.

“RİSK ALTINDASINIZ”

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır.

* Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız.

* Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.

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Son güncelleme: 00:00 08.07.2020
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