Bakan Koca ‘Risk devam ediyor’ diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Bakan Koca, Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya’daki corona virüsü salgınıyla ilgili 4 ilin valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı değerlendirme toplantısı yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, 4 ilde riskin devam ettiğinin altını çizdi.

Kentlerdeki vaka artış oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını da paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık.

* Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya’da risk devam ediyor.

* Son bir haftada Zonguldak’ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara’da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas’ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya’da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

* Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.

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