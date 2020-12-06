Bakan Koca, video yayınlayıp uyardı: Uzak durun

Sağlık Bakanlığı, yayınladığı kamu spotunda yoğun bakım görüntüleriyle corona virüsü salgınına karşı uyarılarda bulundu.

Kamu spotunda bir yoğun bakım hastasının, “O izdihama niye karıştım ki? Üç kuruşluk parfüm indirimi bana ne kadar pahalıya patladı. Koku bile alamıyorum şimdi. Üstelik eşime, canım yavruma da bulaştırmış olabilirim. Nasıl bakarım yüzlerine?” sözlerine yer verildi.

“Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir” denilerek, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapıldı. “Sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlardan uzak duralım” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA DA UYARDI

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı;

“Sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlardan uzak duralım.”

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