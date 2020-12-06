Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca, video yayınlayıp uyardı: Uzak durun

Sosyal medya hesabından yoğun bakım görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlardan uzak duralım" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:34, 06/12/2020
Haberler Gündem

Sağlık Bakanlığı, yayınladığı kamu spotunda yoğun bakım görüntüleriyle corona virüsü salgınına karşı uyarılarda bulundu.

Kamu spotunda bir yoğun bakım hastasının, “O izdihama niye karıştım ki? Üç kuruşluk parfüm indirimi bana ne kadar pahalıya patladı. Koku bile alamıyorum şimdi. Üstelik eşime, canım yavruma da bulaştırmış olabilirim. Nasıl bakarım yüzlerine?” sözlerine yer verildi.

“Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir” denilerek, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapıldı. “Sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlardan uzak duralım” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA DA UYARDI

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı;

“Sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlardan uzak duralım.”

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 6 Aralık corona tablosuSon dakika... Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 6 Aralık corona tablosu İlginizi ÇekebilirSon dakika... Bakan Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili açıklamaSon dakika... Bakan Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili açıklama
Corona Hatay istanbul pazar Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:23:24,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more