Bakan Koca: Yaralılar için 184’ü arayın

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir’deki depremin ardından yakınlarından haber alamayanlar için uyarıda bulundu.
Bakan Koca, “Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin” ifadelerini kullandı.
YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184'Ü ARAYIN
Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020