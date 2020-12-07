Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca yüksek vaka sayılarının devam ettiği 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu ile ilgili toplantı yaptıklarını duyurarak "Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık" dedi.

Güncellenme: 22:44, 07/12/2020
Haberler Gündem
Bakan Koca yüksek vaka sayılarının devam ettiği 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu ile ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

5 ilin valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüştüğünü aktaran Bakan Koca, “Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR”

Samsun, Antalya ve Ordu’da yüksek riskin devam ettiğini vurgulayan Bakan Koca, Konya ve Trabzon’da artışın kısmen kontrol altında olduğunu belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında “Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim” dedi.

İlginizi ÇekebilirGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Aralık tablosuGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Aralık tablosu
Antalya Corona Konya Ordu Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Samsun TRABZON
Yayınlanma Tarihi:22:36,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more