Bakan Koca yüksek vaka sayılarının devam ettiği 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu ile ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

5 ilin valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüştüğünü aktaran Bakan Koca, “Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR”

Samsun, Antalya ve Ordu’da yüksek riskin devam ettiğini vurgulayan Bakan Koca, Konya ve Trabzon’da artışın kısmen kontrol altında olduğunu belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında “Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim” dedi.