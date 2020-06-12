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Fahrettin Koca’dan ”Bana yaklaşmayın” paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından ''sosyal mesafe'' uyarısında bulundu. Koca, “Çocuklarımıza ve anne-babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır, bana yaklaşmayın" dedi.

Sozcu.com.tr
12:52 -
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Fahrettin Koca’dan ”Bana yaklaşmayın” paylaşımı

Üç aydır devam eden 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

”PARKLARI ÖZLESELER DE EVDE KALMAYI BAŞARDILAR”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

”Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne-babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) ‘Bana yaklaşmayın!”

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında kendisine yaklaşan görevliyi “Bana yaklaşma” diyerek uyarmıştı.

 

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Son güncelleme: 13:18 12.06.2020
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