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Bakan Koca’dan ‘MSÜ’ iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye corona virüsü bulaştı" iddialarını yalanladı.

15:02 -
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Bakan Koca’dan ‘MSÜ’ iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söyle denildi:

* 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavında 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.

* ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir.

* Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır.

* Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.

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Son güncelleme: 15:11 20.06.2020
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