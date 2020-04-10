Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarının ücretleri hakkında yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu belirten Bakan Koca, Türkiye genelindeki hastanelerin doluluk oranlarını da açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının maaşları hakkında yeni açıklamalar da yaptı. İşte Bakan Koca’nın sağlık çalışanlarının ücretleri hakkındaki ifadeleri…

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİ

Biz özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun hekim ve personelimiz var. Ve pandemi hastasıyla ilgilenen bütün sağlık personeli, tavandan performansını almış olacak. Bazı branşların, bu hastalarla ilgili olmadığını biliyoruz.

Fakat pratisyen hekiminin bu dönemde hizmet ettiği bir salgında, pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan, her hekim, başhekimin buradaki yetkisiyle tavandan ücret alabilir olacak.

Bir taraftan sürekli gece gündüz çalışan uzman arkadaşımız, diğer yandan hiç randevu dahi verilip hasta bakmayan, bu anlamda serviste bir hastası olmayan bir doktorla aynı mı görülmeliydi? Yapılması gereken, yoğun çalışan herkesin bu tavandan ücret alacak.