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Bakan Koca’dan tepki çeken hareket

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sancaktepe'de yapımı devam eden deprem ve afet hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca'nın maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 

17:03 -
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Bakan Koca’dan tepki çeken hareket

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe’de yapımı devam eden hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor.

* 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam bin 8 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek.

Maske kullanmayan Bakan Koca zaman zaman sosyal mesafeyi de koruyamadı.

MASKE TAKMADI

Bakan Koca inceleme sırasında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Her fırsatta vatandaşları corona virüsüne karşı tedbirli olmaya ve kurallara uymaya davet eden Bakan Koca’nın maske takmaması ise tepki çekti.  Koca’nın zaman zaman sosyal mesafeyi de koruyamadığı görüldü.

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Son güncelleme: 17:14 18.04.2020
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