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Bakan Koca’dan trafik uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulunarak "Her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım" dedi.

07:36 -
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Bakan Koca’dan trafik uyarısı

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü’ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, “Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar” uyarısında bulundu.

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Son güncelleme: 07:41 08.05.2020
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