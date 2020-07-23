Bakan Koca’nın açıkladığı 5 il arasında yer alıyor! Ekipler alarma geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son günlerde corona virüs vakalarının artış gösterdiği ilk 5 il arasında açıkladığı Şanlıurfa'da denetimler sıkılaştırıldı.

Cadde ve sokaklarda denetimlerini arttıran ekipler sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan ya da maskelerini çenelerinin altına çekenlere ceza yağdırdı.

BİR GÜNDE YAKLAŞIK BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

İl genelinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan yaklaşık bin kişiye 900'er Türk Lirası para cezası kesildi.

Vatandaşlar polisin uygulamalarından memnun olduklarını dile getirerek kendi sağlıkları için kurallara uymak zorunda olduklarını belirtti.

Kendisi ve çevresindekilerin sağlığı için maske taktığını söyleyen Hüseyin Aydoğdu, “Ben önce kendi sağlığımı, sonra çocuklarımın varsa yaşlılarımızın sağlığı için mecburen takmak zorundayım” dedi.

Vatandaşların maskeyi polisi gördüklerinde değil her zaman takmaları gerektiğini söyleyen Abdulkerim Özbay, ”Takmayanlar kendileri zarar görür. Birini gördüğünde takmasına gerek yok, sürekli takması lazım” ifadelerini kullandı.

“HAVA ÇOK SICAKTI”

Maskesini düzgün takmadığı için ceza kesilen Ayşe Karaca ise, “Biraz önce otobüsten indik. Hava çok sıcaktı. O nedenle maskeyi çenemizin altına çektik. Polis de bize ceza yazdı. Onlar da haklı. Bir daha olmayacak inşallah” diye konuştu.

YENİ VAKALAR DA DEVAM EDİYOR

Öte yandan kentte yeni vakalar çıkmaya devam ediyor. Corona virüsü şüphesi olan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürülüyor. İHA

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