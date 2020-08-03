Bakan Koca’nın dikkat çektiği şehirde bir günde 2 bin 913 kişiye corona cezası!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından kent genelindeki maske ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti.
2 BİN 913 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM
Yapılan açıklamada “02.08.2020 günü il genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2913 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, denetlenen 437 iş yerinden 2’sine cezai işlem yapılmıştır” denildi.
BAKAN KOCA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Koca da 1 Ağustos’un corona virüsünü verilerini açıklarken “Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya” uyarısında bulunmuştu.