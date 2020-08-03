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Bakan Koca’nın dikkat çektiği şehirde bir günde 2 bin 913 kişiye corona cezası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ağustos'ta yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca'nın dikkat çektiği illerden biri olan Gaziantep'te 2 Ağustos tarihinde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandığı duyuruldu.

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Bakan Koca’nın dikkat çektiği şehirde bir günde 2 bin 913 kişiye corona cezası!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından kent genelindeki maske ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti.

2 BİN 913 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM

Yapılan açıklamada “02.08.2020 günü il genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2913 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, denetlenen 437 iş yerinden 2’sine cezai işlem yapılmıştır” denildi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca da 1 Ağustos’un corona virüsünü verilerini açıklarken “Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya” uyarısında bulunmuştu.

Ankara Corona Diyarbakır Emniyet Gaziantep Konya Mardin Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
Son güncelleme: 00:57 03.08.2020
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