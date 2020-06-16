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Bakan Koca’nın maske tweeti gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esprili maske tweeti sosyal medyada gündem oldu. Maske kullanımın önemine dikkat çekmek için "Maskesiz? Görenler ne der?" diyen Koca'nın mesajına yorum yağdı. Koca'nın paylaşımına destek gelse de sosyal medya kullanıcıları yorumlarda iki hafta sonra yapılacak YKS'ye dikkat çekti.

10:05 -
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Bakan Koca’nın maske tweeti gündem oldu

Corona salgını ile mücadele süreci boyunca sosyal medya medyayı aktif olarak kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kullanımına dikkat çekmek için esprili tweet attı.

Her fırsatta maske kullanımına dikkat çeken Bakan Koca, tweetinde “Maskesiz? Görenler ne der?” ifadelerine yer verdi. Binlerce kişi tarafından beğenilen ve yeniden paylaşılan mesaja yorum yağdı.

Bakan Koca’nın maske uyarısına destek gelse de sosyal medya kullanıcıları yorumlarda iki hafta sonra yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na dikkat çekti.

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