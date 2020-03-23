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Bakan Koca’nın paylaşımında dikkat çeken detay!

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bu görüşmeyle ilgili fotoğrafları da yayımladı. Fotoğraflarda Koca ve Deng Li'nin aralarında yaklaşık 1 metre mesafe bırakması dikkatlerden kaçmadı.

22:24 -
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Bakan Koca’nın paylaşımında dikkat çeken detay!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile bir araya geldi. Koca yapılan görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Açıklamada Koca, “Bugün, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek” ifadelerini kullandı.

Koca, görüşmeyle ilgili iki fotoğraf da paylaştı. Fotoğraflarda Koca ve Deng Li’nin aralarında yaklaşık 1 metre mesafe bırakması dikkatlerden kaçmadı. 

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