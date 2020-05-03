Bakan Koca’ya sağlık çalışanlarından ‘ek ödeme’ şarkısı!

Corona virüsüyle en ön saflarda çalışan doktor ve hemşireler için verilen ek ödenek, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Pandemi servinde çalışan doktor ve hemşireler yüzde yüz ek ödenek alırken, bu serviste görev yapan sekreterler, güvenlikçiler ve temizlik personeli ek ödenekten faydalanamıyor.

Diğer sağlık çalışanlarının sesini duyurmak isteyen bir grup sağlıkçı, yazdıkları şarkıya video klip çekip sosyal medyada paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

BAKAN KOCA’YA SESLENDİLER

İstanbul’da çeşitli sağlık kurumlarında çalışan 4 kişiden oluşan grup, söyledikleri şarkıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

Grup adına konuşan Temel Yazıcı, amaçlarının diğer sağlık çalışanlarının da ek ödenekten faydalanmasını için dikkat çekmek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

* Sekreter, güvenlikçi, hasta bakıcı, temizlik personeli arkadaşlarımızda doktor ve hemşireler gibi büyük bir risk altında.

* Bu arkadaşlarında ek ödeme almaları gerekiyor.

* Bu duruma dikkat çekmek için bir şarkı yaptık.

* Umarım yetkililer sesimize kulak verirler.