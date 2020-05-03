Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’ya sağlık çalışanlarından ‘ek ödeme’ şarkısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, corona virüsüyle mücadele kapsamında pandemi servislerinde çalışan doktor ve hemşirelere yapılan yüzde yüz ek ödemenin, aynı servislerde çalışan temizlik işçisi, sekreter, güvenlikçi gibi diğer personeli kapsamaması tepkiyle karşılanmıştı. İstanbul'da bir grup sağlık çalışanı da bir araya gelerek bu duruma dikkat çekmek için bir şarkı yazıp video klip çekti. Şarkıyı seslendiren Temel Yazıcı, amaçlarının pandemi servisinde çalışan bütün personelin ek ödemeden faydalanmasına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

İsmail AKDUMAN
18:41 -
Haberler Gündem

Corona virüsüyle en ön saflarda çalışan doktor ve hemşireler için verilen ek ödenek, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Pandemi servinde çalışan doktor ve hemşireler yüzde yüz ek ödenek alırken, bu serviste görev yapan sekreterler, güvenlikçiler ve temizlik personeli ek ödenekten faydalanamıyor.

Diğer sağlık çalışanlarının sesini duyurmak isteyen bir grup sağlıkçı, yazdıkları şarkıya video klip çekip sosyal medyada paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

BAKAN KOCA’YA SESLENDİLER

İstanbul’da çeşitli sağlık kurumlarında çalışan 4 kişiden oluşan grup, söyledikleri şarkıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

Grup adına konuşan Temel Yazıcı, amaçlarının diğer sağlık çalışanlarının da ek ödenekten faydalanmasını için dikkat çekmek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

* Sekreter, güvenlikçi, hasta bakıcı, temizlik personeli arkadaşlarımızda doktor ve hemşireler gibi büyük bir risk altında.

* Bu arkadaşlarında ek ödeme almaları gerekiyor.

* Bu duruma dikkat çekmek için bir şarkı yaptık.

* Umarım yetkililer sesimize kulak verirler.

İLGİLİ HABERBakan Koca: Günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk!Bakan Koca: Günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk!
Corona doktor istanbul Kocaeli Sağlık Sağlık Bakanı Sanayi şarkı Teknoloji Twitter yüzde yüz
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more