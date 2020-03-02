Bakan korumalarının lüks araçları Sayıştay’a takıldı!

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, 2018 yılında TKDK bütçesinden Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü için yabancı menşeli binek arazi aracı kiralandığı, kurumun merkez teşkilatında istihdam edilen personel sayısının yasa ile belirlenen üst limiti aştığı ortaya çıktı.

Görev tanımında “Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılması en temel hedefimizdir” yazan TKDK, Tarım ve Orman Bakanı'nın korumalarının kullanması için, şoförsüz ve yakıt hariç araç başı aylığı 8 bin liradan dört adet lüks, yabancı menşeli arazi aracı kiralamış. Sayıştay raporunda giderlerinin yüzde 75-85'i Avrupa Birliği fonlarından sağlanan TKDK'nın araç kiralaması eleştirildi.

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‘ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI MENŞELİ ARABA KİRALAYAMAZ’

Bakanlık için kiralanacak araçların, bakanlık bütçe ve ödeneklerinden sağlanması gerektiğine vurgu yapılan raporda, araç kiralanması halinde bile uyulması gereken yasa ve yönetmelikler olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, “Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü yabancı menşeli, fiilen arazi üzerinde çalışan binek arazi aracı kiralayacak makamlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle yerli binek araçlara göre daha pahalı yabancı menşeli, fiilen arazi üzerinde çalışan, binek arazi aracı kiralamasının yasal mevzuata aykırı olduğu” görüşüne yer verilerek “Kullanılacak taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır” denildi.

‘BAKANA KORUMALAR İÇİN KİRALADIK’ SAVUNMASI

TKDK'dan yapılan savunmada ise Bakanlığa bağlı bir kurum olmaları nedeniyle Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nden gelen talebi yerine getirdikleri belirtildi.

Savunmada “Araçların Bakanın koruma ve güvenlik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakan adına yapılmış olduğu değerlendirildiğinden, programlarda Bakan'a refakat ve koruma hizmetinde kullanılmak üzere talep edilen araç kiralaması yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

PERSONELİ SAYISINI DA ŞİŞİRMİŞLER

Sayıştay denetçileri raporlarında ayrıca, TKDK'nın merkez teşkilatında istihdam edilen personel sayısının yasa ile belirlenen üst limiti aştığına vurgu yaptı.

Raporda “TKDK Merkez Teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı 180 kişiden fazla olmaması gerektiği halde, 252 kişinin istihdam edildiği, bu suretle yasa ile belirlenen üst sınırın aşıldığı görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Kurumun savunmasında ise personelin “Alınan proje başvuru sayısı, iş ve işlem yükünün artması” nedeniyle zorunluluk üzerine personel artışı yapıldığı belirtildi.