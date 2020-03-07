Bakan Kurum: Elazığ’da çadırda yaşayan depremzede kalmadı diyebiliriz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kurum, Elazığ depreminin ardından bölgede yürütülen son çalışmalar hakkında konuştu.

“ELAZIĞ'DAKİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ TÜM TÜRKİYE GÖSTERMİŞTİR”

Elazığ depreminin ardından 3 bakanla bölgede yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

* Elazığ depreminin ardından 3 bakanımız ile birlikte 3 saat sonra orada olduk.

* İlk andan itibaren yapılması gereken işleri ilgili bakanlıklarımız başlattı.

* Kızılay ve AFAD bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşlarımızın hem ısınma hem barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle beraber olduk. Önemli adımlar attık.

* Elazığ'daki birlik ve beraberliği tüm Türkiye göstermiştir.

* Biz de bakanlık olarak depremin ertesi günü binin üzerinde bir ekiple 12 günde 62 bin bağımsız bölümde binada 200'ün üzerinde bir bağımsız bölümde tespit çalışmaları yaptık.

“İLK ETAPTA 19 BİN CİVARINDA SOSYAL KONUTUN YAPIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

“Elazığ'da 2 bin civarında projenin yapımına başladık” diyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Depremden bir ay sonra temel atacak duruma geldi.

* Şu an 2 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik.

* Elazığ'da toplamda ilk etapta 19 bin civarında bir sosyal konutun yapımını gerçekleştireceğiz.

* Malatya'da da 6 bin bağımsız bölümden oluşan bir proje gerçekleştiriyoruz.

* Amacımız depremin hemen akabinde vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirgemek.

* 1 yıl içerisinde de bu projeleri bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz.

“ÇADIRLARDA YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ KALMADI DİYEBİLİRİZ”

Depremin ardından çadırlarda yaşayan vatandaşları yapılan konteyner kentlere taşıdıklarını vurgulayan Murat Kurum, şöyle konuştu:

* Kızılay ve AFAD'ın verdiği çadırlarda vatandaşlarımız geçici barınma ihtiyaçlarını karşıladılar.

* Akabinde kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımızı çadır kentlerden konteyner kentlere aldık.

* Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda barınabilmeleri için 5 binin üzerinde konteyner kent yapımı başlatıldı.

* Bunlarında etaplar halini teslimi başladı.

* Çadırda yaşayan vatandaşımız yok diyebiliriz. Varsa da çok az diyebiliriz.

* İlk günden beri vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız.

* 81 ilde sorumluluğumuz var o illerle ilgili yapmamız gerekenler var.