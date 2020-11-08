Bakan Kurum: Evi yıkılan her vatandaşa bir daire verilecek

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası şehir genelinde 75 bin 934 bina incelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.9 büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği ilçe olan Bayraklı’da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum “Şu an için acil ağır hasarlı bina sayımız 342 oldu. Bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaştı. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı 383 binamız şu an için tespit edildi” dedi. Yapılacak yeni konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

3 BİN 800 BAŞVURU VAR

– Bir taraftan da binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz. 16 binanın yıkımı tamamlandı. Orada da vatandaşlarımızın taşınma sürecine destek olarak onları sağlam güvenli ortamlara alıyoruz. Çadır kentlerimizde ve yıkım alanlarında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ilişkin başvuru noktaları var. Şu an için 3 bin 800 başvuru var. Bu başvurular hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

– İzmirli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şu an için 38 milyon TL kaynak aktarıldı Bakanlıklarımızca. Onlar da taşınma, kira ve eşya yardımı olarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL, ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin TL, kiracılara 5 bin TL yardım yapılıyor.

ZEMİN +5 KAT VE 2+1 OLACAK

– Orta hasarlı binalarımız için de ev sahiplerimize 5 bin TL, kiracılara da 2 bin 500 TL taşınma ve kira yardımı ödemeleri her gün tespitler bittikçe vatandaşlarımızın hesabına yatıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 14 milyon TL vatandaşlarımızın hesabına yatırıldı. DASK çerçevesinde hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde hem de Rıza Bey Apartmanı yanında bir büro açıldı. Bu başvurular da bu alanlara yapılabilir. Yapılan incelemelerde 13 bin 500 hasar ihbarı alındı. Şu ana kadar da 7.1 milyon TL ödeme yapıldı.

– 5 bin konut projelendiriliyor. 2 bini enkaz ve enkaz alanları yakınında, 3 bini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Evi yıkılan her vatandaşa zemin+5 kat / 2+1 dairelerden birer tane vereceğiz. Fazla dairesi olanlara da rezerv alandan karşılamak suretiyle bir çözüm sunmuş olacağız. Bir yıl içinde tamamlanacak şekilde projelerimiz yürütülüyor. AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız, iki yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faizle ödeyecekler. (İHA)