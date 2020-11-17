Bakan Lütfi Elvan’dan ‘yeni yol haritası’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şu ifadeleri kullandı;

*Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte STK’larla iş dünyamızla biraraya geleceğiz dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız.

*İstişareye açık olacağız bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim de makul rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa kararlılıkla adımları atacağız.

*Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. (DHA/İHA)

AYRITNILAR GELİYOR…