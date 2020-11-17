Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Lütfi Elvan’dan ‘yeni yol haritası’ açıklaması

Ekonomide yeni yol haritasını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor" dedi.

Güncellenme: 18:46, 17/11/2020
Haberler Gündem
Bakan Lütfi Elvan’dan ‘yeni yol haritası’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şu ifadeleri kullandı;

*Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte STK’larla iş dünyamızla biraraya geleceğiz dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız.

*İstişareye açık olacağız bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim de makul rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa kararlılıkla adımları atacağız.

*Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. (DHA/İHA)

AYRITNILAR GELİYOR…

Lütfi Elvan Maliye Bakanı
Yayınlanma Tarihi:18:35,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more