Bakan övündü: Salgın sürecinde hiçbir şantiyemizi kapatmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş’a gitti.

Sultan Alparslan Havalimanı’nda karşılanan Bakan Karaismailoğlu ve heyeti, ilk olarak Muş Valiliği’ni ziyaret etti, ardından AKP Muş İl Başkanlığı’na geçti.

AKP hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin salgın sürecinde hiçbir şantiyeyi kapatmamasıyla övündü.

“HİÇBİR ŞEKİLDE İŞLERİ DURDURMADIK”

Karaismailoğlu şunları söyledi:

* Mart ayından itibaren bütün dünyada bir salgın süreci başladı. Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kitlendi. Bir maske için bile savaşlar başladı.

* Ama Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu süreci çok başarılı bir şekilde atlattık ki inşallah bu normalleşme dediğimiz süreci de en kısa zamanda atlatıp, zaten devam eden işlerimize de bakacağız.

* Dünyada böyle bir salgın savaşı, maske savaşları varken biz hiçbir şekilde işlerimizi durdurmadık. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ettik.

* Şantiyelerimizi elden geçirdik, memleketimizin her noktasında çalışmalarımız özverili bir şekilde devam etti. Bütün çalışanlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık, işlerimiz devam etti.

“NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR”

Corona virüsüyle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da çalışmaların sürdüğünü savunan Adil Karaismailoğlu,sözlerine şöyle devam etti:

* Yine Muş bölgesinde de aynı şekilde şantiyelerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi tam yaz dönemi, çalışma zamanı devam eden pek çok işimiz var Muş bölgemizde.

* Onları da en kısa zamanda bitirmek için bugün burada toplantılarımızı yapıyoruz.

* Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve teşkilatımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. El birliğiyle bütün dertlerin üstesinden geleceğimize emin olun.

* 20 yıl öncesi ile Türkiye arasında, belki 20 yılda, 18 yılda, 100 yılda, 200 yılda yapılamayacak işler yapıldı ülkede. O yüzden ülkemizle, hükümetimizle, cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. (DHA)



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