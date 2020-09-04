Bakan Pakdemirli: Ormanlarımız şu an barut gibi

Denizli’nin Çardak ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, “Denizli’deki orman yangını kontrol altında. Soğutma faaliyetlerinden sonra da arkadaşlarımız kontrollere devam edecek” diye konuştu.

Pakdemirli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.

* Taşköprü’deki yangın kontrol altında. Çorum ve Sinop Boyabat’ta yangınlar devam ediyor. Denizli’deki yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları gün boyu sürecek.

* Meteorolojik şartlar ortada, hava çok kuru ve sıcak. Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek.

* Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir bilgi yok. Yangının takibi sırasında içine kadar girdik. Yangın çok hızlı ilerleyince koşarak oradan ayrıldık. 2-3 dakika geç kalsak bir tehlike atlatabilirdik. Ama teknik inceleme yapmaktan imtina edemeyiz.