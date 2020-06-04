Bakan Pekcan duyurdu: Sınır kapıları yeniden açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını belirtti

Pekcan’ın açıklaması şöyle:

* Covid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır.

TEMASSIZ TİCARET BİTTİ

* Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir.

* Türkiye'nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran'a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan “temassız ticaret” uygulamasına da son verilecektir.

TARİHİ DÜN VERMİŞTİ

Bakan Pekcan dün katıldığı bir televizyon programında bu haftayı işaret ederek “Kapalı kapılarımızdan Habur ve Gürbulak kaldı İran’da. İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.