Bakan Pekcan’ın acı günü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci vefat etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendinin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allahtan rahmet, Ruhsar Hanımefendiye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin annesinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise paylaştığı taziye mesajında “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah’tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kaydetti.