Bakan Selçuk: Eşimin ve benim son yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz negatif çıktı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Test sonuçlarının negatif çıktığını duyuran Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Eşimin ve benim son yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş olsun dileklerini dualarını esirgemeyen sevgili kabine arkadaşlarıma, sayın milletvekillerimize, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanlarına, değerli medya mensuplarına ve Türkiye’nin dört yanından gönderdikleri mesajlarla güç veren tüm dostlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

*Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilimiz Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’na, Prof. Dr. İhsan Ateş’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza hastalarımıza olan yakın ilgileri için çok teşekkür ediyorum.

*81 ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ise tarif etmem mümkün değil. Kâh tebessüm ettirip kâh duygulandırdınız. İyi ki varsınız. Bu denli özverili çalışan bir teşkilatla milletimize hizmet etme mutluluğunu yaşatan Rabbime şükürler olsun.

*Virüsün her an bulaşabileceğini unutmadan, tüm kurallara harfiyen uyarsak daha sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. DHA