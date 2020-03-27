Bakan Selçuk’tan flaş ‘YKS’ açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

* Buna göre 12’nci sınıf öğrencilerimiz; 9, 10, 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar” dedi. YKS, 25-26 Temmuz’da yapılacak.

YKS CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 20-21 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS), corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020’ye ertelenmişti.

YÖK, ayrıca üniversitelerin bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürülmesine karar vererek, yüz yüze eğitim yapılmayacağını da açıklamıştı.