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Bakan Selçuk’tan öğrenciler için ‘maske’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda çocukların maske takmaması için başvuru yapanlar olduğunu belirterek, "Çocukların geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:42, 22/10/2020
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Bakan Selçuk’tan öğrenciler için ‘maske’ açıklaması

Corona virüsü salgını nedeniyle kapanan okullar 21 Eylül’de anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için açıldı. 12 Ekim'de ise 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar için eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, öğrencilerin okullarda maske takmaması için başvuru yapanları eleştirdi:

“İnanmakta çok zorlansam da maske takılmaması, maskenin kalkması için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız.”

Corona Milli Eğitim Bakanı sosyal medya
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