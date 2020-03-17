Bakan Selçuk’tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü veren Selçuk, “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” ifadelerini kullandı.

2 HAFTA TATİL EDİLMİŞTİ

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi’den itibaren 30 Mart Pazartesi’ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

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