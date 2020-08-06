Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasına dair açıklama!

“Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?” soruları velilerin ve öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alırken Ziya Selçuk’tan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yaptı.

Açıklama şöyle:

* “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.