Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Soylu: Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

19:47 -
Haberler Gündem
Bakan Soylu: Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi!

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.

* Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi.

* Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen 2 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında “Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Ağrı Emniyet İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı ÖZEL HAREKAT Polis Süleyman Soylu Twitter
Son güncelleme: 19:55 12.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more