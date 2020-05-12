Bakan Soylu: Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi!

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
* Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.
* Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi.
* Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen 2 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında “Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir” denildi.