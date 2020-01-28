Üç bakan Elazığ’daki son durumu değerlendirdi

Elazığ’da yıkıma sebep olan 6.8’lik depremin ardından bölgeye giden ve kriz masasında gelişmeleri izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. günde deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun konuşmasından satır başları

*Köyler dahil her yere ulaşıldı tüm çadır ihtiyaçları karşılandı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşiflerine devam etmektedir.

*Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek.

*Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek.

*Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek.

*Elazığ’ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk.

*Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz.

*Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10’ar milyon lira daha talimat geldi. 30 bin ton kömür yardımı var.

*Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu.

*Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Bakan Soylu’dan sonra söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmasından satır başları:

*41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde 70 yaralı söz konusu 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Durumu kritik olan yok.

*Yüsra bebek, annesi ve Azize’nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum.

*Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarından satır başları

*Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum.

*1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var.

*Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt’ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. Elazığ’da 58, Malatya’da 315 yıkık bina tespit edildi.

*Mustafa Paşa’da 300 konut projelendiriyoruz. Elazığ Yemişlik’te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.

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