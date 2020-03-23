Bakan Soylu ile 81 ilin valisi arasında corona virüsü toplantısı!

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Bakan Soylu başkanlığında 81 ilin valisiyle videokonferans aracılığıyla yeni tip corona virüsü toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda “Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun başkanlığında, 81 İl Valimizle videokonferans ile Yeni Tip Koronavirüs Toplantısı gerçekleştiriliyor” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA VİRÜSÜ SÜRECİ

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.