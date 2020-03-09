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Bakan Soylu, İstanbul depremi için iki korkusunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası büyük İstanbul depremiyle ilgili biri iletişimi, diğeri trafik olmak üzere iki büyük korkusunun olduğunu belirterek," Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

14:52 -
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Bakan Soylu, İstanbul depremi için iki korkusunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Afet Azaltma ve Deprem Toplantısı’na katıldı.

Soylu, olması tahmin edilen büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunun bulunduğunu belirterek, “Biri iletişim, diğeri de trafiktir. İletişim üzerinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kapasitelerini yükseltiyorlar. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bakan Soylu, konuşmasına söyle devam etti:

*İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kapasitelerini yükseltiyorlar. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak trafik meselesi…

*Bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binaya ulaşamaz. İki aldığı hastaları hastaneye götüremez. Bu bir gerçek. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. İstanbul depremini konuşuyoruz.

*Fiziki olarak sadece İstanbulluları etkiler ama ekonomik olarak bütün Türkiye'yi etkiler. Dolayısıyla meseleye çok geniş bir pencereden bakmak durumundayız. Diğer illerimiz de aynı şekilde.

*Eğer çocuklarımıza hem binaları güçlü, hem ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak istiyorsak, bu salonda konuştuklarımızı kendi görev alanlarımıza taşımalıyız.

*Sahada bunları uygulamalı, engellerle karşılaşıyorsak da buna çare bulmak zorundayız. Gerek ülkemizin gerekse bölgemizin yoğun gündeminin, deprem gündemini perdelemesine izin vermemeliyiz.(İHA)

deprem İçişleri Bakanı istanbul Süleyman Soylu trafik Türkiye
Son güncelleme: 15:05 09.03.2020
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